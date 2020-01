Burgenländischer Haubenkoch outet sich, wo er am Sonntag das Kreuzerl machen wird

Am Sonntag wählt das Burgenland einen neuen Landtag: In den letzten Tagen vor der Wahl setzen alle Parteien – mit Ausnahme der SPÖ – auf Hilfe vom Bund, wie der KURIER berichtete. Die SPÖ verzichtet als einzige Partei auf Unterstützung von Bundespolitikern: Kostenlose Wahlwerbung erhielt sie gestern unerwartet vom österreichweit bekannten Haubenkoch Max Stiegl.

Der Küchenchef des Gut Purbachs, das mit drei Hauben ausgezeichnet ist, outete sich am Donnerstag auf Instagram, warum er diesen Sonntag Hans Peter Doskoziel wählen wird.

Stiegl: "Ich kenne Hans Peter Doskozil als klugen und verlässlichen Politiker. Er löst die heutigen Herausforderungen mit den traditionellen sozialdemokratischen Werten wie Solidarität und Gerechtigkeit."

Appell an Gastronomie: Zahlt 1.700 Euro netto

Und weiters: " Hans Peter Doskozil hat den Puls der Zeit erkannt und setzt sich für eine biologische Ernährung in unseren Bildungsstätten ein. Somit wird bei den Kleinsten ein wichtiger Baustein für ein gesundes Leben gesetzt. Das ist mir als Vater von drei Kindern besonders wichtig."

Außerdem appelliert der Burgenländer "an alle Kollegen": "Ich bin der Meinung dass wir € 1700,00 netto in der Gastronomie auch einfordern / zahlen sollten, die Preise dementsprechend anpassen; das Mitarbeiter Problem wäre fast gelöst. Jeder Koch, Kellner, Abwäscher etc. hat es sich verdient!"

Die lobenden Worte stoßen auf Interesse: Der Beitrag ist seit gestern fast 200-Mal gelikt worden.