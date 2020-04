Bottura, Obauer & Ivic: Den Köchen in die Töpfe schauen

Einer der besten Köche der Welt rührt um und schleckt den Kochlöffel ab. Im Off hört man die angeekelte Stimme der Mitarbeiterin, Massimo Bottura verteidigt sich und meint, das ist sein Zuhause, er darf das.

Der Küchenchef der italienischen Osteria Francescana zeigt jeden Abend mit seiner Ehefrau an seiner Seite, wie er Ossobuco oder Crepes mit der Lieblings-Schokosauce seines Sohnes zubereitet. Am Tag nach seiner abendlichen Koch-Challenge vergisst der 57-Jährige auch nie zu zeigen, was man aus den Restln zaubern kann.

Fazit: Das Hin- und Herwechseln zwischen Italienisch und Englisch ist absolut authentisch, nervt aber auch ein wenig. Sehr kurzweilig, da der Spitzenkoch Hummeln im Hintern hat.