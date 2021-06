Einfach Bombe!

Die Bomberjacke, in den 1950er-Jahren als Fliegerjacke für Piloten erfunden, feiert in unzähligen Varianten ein modisches Comeback. Die neuen jungen Jackenstyles sehen nicht nur zu Boyfriend-Jeans, sondern auch zu Kleidern & Co bombig aus. Beim Label Colmar etwa, interpretiert eine neue Designer-Generation den Look der Bomberjacken (rechte Seite) neu. Colmar Originals entwarf gemeinsam mit Vogue Talents Italia die Capsule Collection „The Future Generation“. Von Christian Pellizzari ist die schicke Männerkollektion, „Comeforbreakfast“ designte die Woman-Collection.

Diese Kult-Stücke passen dazu: