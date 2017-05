Sie kennen jemanden, der total vertrauenswürdig ist, und der hat einen guten Bekannten, dem wer erzählt hat, dass sein verstorbener Kollege tagelang unbemerkt im Großraumbüro saß? So entstehen urban legends. Aber ist das wirklich alles Unsinn oder steckt nicht doch etwas Wahres dahinter? Und was macht diese modernen Sagen so reizvoll? Mein Kollege Bernhard Praschl ist der Sache auf den Grund gegangen. Lesen Sie bitte nach!