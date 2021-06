Radeln ohne Grenzen

Der Götakanal, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, führt 190 Kilometer von Sjötorp zum Vänernsee. Das Wasser muss durch 58 Schleusen, an manchen Stellen bleiben den historischen Passagierschiffen wie der Wilhelm Tham ( Bild) nur drei Zentimeter Luft zwischen Bordwand und Kanalbegrenzung. Die Treppelwege, auf denen früher Pferde und Ochsen Küstensegler von Schleuse zu Schleuse zogen, gehören heute den Radlern. Ohne nennenswerte Steigungen geht es dahin, immer am Wasser entlang, vor Wind und Sonne durch Baumalleen geschützt. Am Wegrand liegen zahlreiche Cafés und Gasthäuser, die Labung bieten – eine Besonderheit in dem an Lokalen ansonsten nicht sehr reichen Schweden. Man passiert mehrere Schleusen und kann dort den Booten zusehen, wie sie beachtliche Höhenunterschiede

überwinden.

Kategorie: leicht. Etappen;: Sjötorp – Wassbacken (38 km inkl. Abstecher Zum Viken-See‚), Wassbacken – Sjötorp (30 km). www.cykelsemester.se