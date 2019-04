Die steirischen Winzerrebellen

Die rebellische Winzergruppe wagte sich als eine der ersten an die unkonventionelle Weinverarbeitung – dafür wurden sie hierzulande fast gesteinigt. Im Ausland hingegen fand man Gefallen an den wilden steirischen Weinen – sie wurden in den trendigsten Gourmettempeln von Helsinki bis Chicago gelistet. Epizentrum des Naturweinhypes war Kopenhagen: Die sogenannte „Nordic Cuisine“ mit dem Kultrestaurant Noma als Flaggschiff lechzte schon vor Jahren nach schrägen und puristischen Weinen abseits des Mainstreams – bei den fünf Steirern wurden sie fündig.

"Wein der Stille"

Franz Strohmeier sicherte die enorme internationale Nachfrage das Überleben: Seine Gewächse mit so poetischen Namen wie „Wein der Stille“ kommen ohne Schwefelzugabe und andere Kellertorturen aus – in Österreich bekrittelten konservative Trinker sie als fehlerhaft – in den Metropolen der Welt wurden sie Kult. Der visionäre Winzer hat einen Exportanteil von knapp 90 Prozent, verteilt auf 23 Länder. Strohmeier gilt als zurückhaltender Mensch – keiner der in die Welt schreit, wie gut seine Weine sind – die Welt kommt zu ihm: Jedes Jahr pilgert eine Delegation japanischer Sommeliers in das weststeirische Dorf, um orange Sauvignon Blancs und sprudelnde Schilcher zu verkosten. Das manische Streben der japanischen Spitzenküche nach hochqualitativen Produkten und puristischer Zubereitung verlangte nach ebensolchen Weinen.