Die besten Tipps rund ums Wochenende

Gipfel∙ Frühstück Zugegeben, der Abmarsch ist schon etwas früh angesetzt, aber Wanderbegleiter Hans schwört auf die Morgenstunden am Panoramagipfel Maiszinken. Nach etwa einer dreiviertel Stunde Gehzeit schmeckt das herzhafte Frühstück umso mehr, und die Traumsicht ins Tal um den Lunzer See (Bild li.) wird uns lange im Gedanken begleiten.

Bauernhof Moas/Familie Buber, Lunz am See/NÖ, 29. August, 8 Uhr, Anm. 0 74 86/930 49-15, www.lunz.at

Hütten∙ Roas Wer hoch oben am Almen-Rundwanderweg wandert, kann auch reichlich essen und zwar ein Rehschnitzel oder Backhendl etwa. Wagen Sie unbedingt einen Blick von Niederösterreichs höchster Aussichtsplattform, der 360°-Skytour. Ein Mittagsschläfchen sei am Bergsee ans Herz gelegt. Höhlenführungen!

Hochkar/NÖ, 25. August, ab 9 Uhr, www.ybbstaler-alpen.at

