Die besten Tipps rund ums Wochenende!

landLEBEN

Alm∙Fest Nicht nur das Vieh fühlt sich auf dieser idyllisch gelegenen Alm am Königsberg wohl. Dem Vaterunser rund ums Gipfelkreuz folgt der Sanktus für ein ausgelassenes Fest mit Schießstand, Zauberei und Tanz in der frischen Luft. Dirndl und Lederne anziehen!

Siebenhütten-Alm, Göstling an der Ybbs/NÖ, 15. August, ab 11.30 Uhr, Info 0 74 84/260 60, www.mostviertel.at

Lipizzaner∙Picknick Jedes Jahr verbringen rund fünfzig Halbstarke ihren Sommer auf der Alm. Ab ins Körbchen, ihr steirischen Schmankerln, denn bevor die Führung zu den jungen Wilden startet, gönnen wir uns ein Picknick vor den Stallungen.

Soldatenhaus Stubalm/Stmk., bis Mitte Sept., ab 16 Uhr, Anm. 0 31 44/33 23, www.lipizzanerheimat.com

After∙Work∙Garten Vom Bilsenkraut bis zur Tollkirsche: Der Experte begleitet durch den Schaugarten zu Geschichten über Hexen-, Liebes- und Zauberpflanzen. Danach lassen wir uns den Picknickkorb nach Gusto füllen und beobachten den Abend beim Nachtwerden.

Arche Noah, Schiltern/NÖ, 16. August, 19 Uhr, Anm. 0676/841 666 888, www.arche-noah.at

