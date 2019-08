Die besten Tipps rund ums Wochenende!

Museums∙Garten „Bleamerl, Kraitln und no mehr …“: Wer Museen liebt und deren Gärten noch viel mehr, wird hier wundersames blühen sehen. Auf diesem kabarettitischen Rundgang durch den lebendigen Schaugarten führt Fachfrau Gusti in ihrer ganz eigenen Art durchs Grüne.

Volkskundemuseum, Mödling/NÖ, jeden 1. Sa im Monat, bis November, 10.30 Uhr, Info 0 22 36/241 59, www.museum-moedling.at

Spoerri∙Museum Ein ehemaliges Klostergebäude hat den Künstler Daniel Spoerri so berührt, dass er es zum „Kunst-Staulager“ auserkoren hat. Direkt am schmucken Hauptplatz öffnet sich ein Ausstellungsparadies (Bild o.) bis weit in den Obstgarten hinein. Planen Sie einen Abstecher ins „ Eat Art Esslokal“ oder zu einem der Heurigen in der Gegend ein.

Ausstellungshaus Spoerri, Hadersdorf am Kamp/NÖ, Info 0 27 35/201 94, www.spoerri.at

www.facebook.com/Ausstellungshaus-Spoerri

www.facebook.com/Esslokal-Hadersdorf