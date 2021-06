Top 5: Noch mehr Top-Gänse

1. TSCHEBULL

Die umfangreichste Gansl-Karte des Landes, leider nur mehr an sechs Tagen: Gansl-Bratlfett, Gans-Salami, Gansl-Kutteln, Gansl-Ritschert, Gansl-Krautwickler ...

9580 Egg/ Faaker See, Seeuferstr. 26, ☎ 04254/2191, 1., 2., 6.-9.11. Do-Sa 12-14.30, So 12-15, Do-So 18-21.30, www.tschebull.cc

2. HILL

Im eleganten Hill bekommt man das Bio-Gansl entweder klassisch und im Ganzen (4 Pers., Vorreservierung) oder als kreativ angelegtes Menü vom Haubenkoch.

Wien 19, Sieveringer Str., 135-137, ☎ 01/320 11 11, 11.-21.11. Di-Sa 17-22.30, www.hill-restaurant.at

3. SCHLOSSPARK MAUERBACH

Im Restaurant des malerisch gelegenen Seminarhotels gibt es ungarische Weidegansln sowohl klassisch als auch im viergängigen Kreativ-Menü.

3001 Mauerbach, Herzog Friedrich-Pl. 1, ☎ 01/970 30-140, bis Ende Nov. Mo-So 12-22.30, www.schlosspark.at

4. FREIWILD

In den vergangenen Jahren hat man sich prächtig als Wild-Adresse etabliert, im November steht „Rock the Gansl“ auf dem Programm, dazu irischer Whisky.

Wien 4, Mühlg. 20, ☎ 01/941 79 03, ab 3.11. Mo-So 17.30-23, www.freiwild.co.at

5. WEINGUT ALPHART

Karl Alphart ist einer der Top-Winzer der Thermenregion, aber auch das gefüllte Gansl bei seinem kultigen Heurigen ist legendär. Dazu: der neue Rotwein!

2514 Traiskirchen, Wienerstr. 46, ☎ 02252/523 28, bis 16.11. Mo-Fr ab 15, Sa, So, Fei ab 11.30, www.alphart.com