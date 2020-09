Daniel Glattauer: „Das Schöne am Haben ist das Geben“

So wie früher Ihre Gedichte. Kramen Sie die manchmal noch hervor und sind peinlich berührt?

Beim Übersiedeln vor einem halben Jahr sind mir nach Langem wieder Gedichte und Texte von früher in die Hände gefallen. Ich habe bemerkt, was für ein wahnsinnig nachdenklicher Bursche ich damals war. Gegen diese Tiefgründigkeit von damals bin ich heute geradezu oberflächlich. Ich habe aber auch darunter gelitten, so nachdenklich zu sein. Mir hat der Humor gefehlt, ich war zu ernsthaft, zu verbissen, etwa wenn ich verliebt war – und das kommt ja bekanntlich gar nicht gut an. Früher hat mir die Leichtigkeit gefehlt. Die hole ich heute nach.



Ich habe das Gefühl, Sie erfüllen sich gern Ihre Träume. Ich nehme an, selber Wein zu produzieren, zählt da auch dazu?

Ich liebe den Wein und die Weinlandschaft. Auch Kellergassen haben mich fasziniert. Und so kam es zu einer Ausnahme, nämlich dass ich etwas Bestimmtes besitzen wollte: einen kleinen Weinkeller. Einfach, um davor zu sitzen und Wein zu trinken. Mehr wollte ich nicht. Wir haben uns dann in einen tollen Weinkeller in Feuersbrunn am Wagram verliebt und den gekauft. Da war ein Weingarten dabei. Was tun damit? Die logische Antwort war: Wein! Wir machen die Gartenarbeit selbst; Barbara Öhlzelt aus Zöbing keltert uns den Wein. Es ist ein Gemischter Satz, er heißt „Gut gegen Nordwind“.



Trinkt er sich so, wie sich Ihre Bücher lesen?

Er kommt leicht und locker daher und ist sehr wertvoll für mich. Als ich die erste Weinflasche aus meinem eigenen Weingarten in der Hand halten durfte, war das ein ähnliches Gefühl für mich wie mit dem ersten Buch. Ich finde es schön, wenn es einem im Leben vergönnt ist, Produkte zu schaffen, die andere genießen können. Das gilt für Bücher genauso wie für Wein.