Marlene Auers Lokalkritik: Haubenkoch Mayer im Buschenschank Polz

Ganz einig dürfte sich Familie Polz mit der Wiederbelebung der Buschenschank in der Südsteiermark dem Vernehmen nach nicht gewesen sein. Aber Erich Junior – der pandemiebedingt seine Dirigentenkarriere pausierte und ans Weingut zurückkehrte – setzte sich durch und holte für die Saison gleich einen der ganz Großen in die Küche: Haubenkoch Alexander Mayer, bekannt aus dem „Vincent“, machte sich zuletzt mit dem „Mayer & Freunde“ nahe des Wiener Stephansplatzes viele Freunde – aber wohl auch Feinde, munkelt man in der Szene. Seine Stammklientel schmerzt’s, doch das Edelbistro mit dem Gemeinschafts-Kacheltisch ist nun zu und Mayer samt Frau Nathalie, die den Service schupft, den Sommer über am Grassnitzberg.