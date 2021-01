Buch der Woche: Lisbeth Bischoff über „Blattgeflüster“ von Hope Jahren

Der Same eines Baumes überlegt lange, Wurzeln zu schlagen. Mindestens ein Jahr. Aber auch problemlos hundert Jahre. Hat er sich entschieden, an diesem einen Ort die erste Wurzel auszustrecken, muss er bleiben. Auch wenn es für ihn der falsche Ort ist. Er kann nicht mehr gehen. Zum Unterschied: Der Mensch kann gehen. Nur ein Gedanke, den mir die US-Geo-Biologin Hope Jahren über das faszinierende Lebewesen „Baum“ näher gebracht hat – ein Liebesbeweis an die Natur.

* Das aktuelle Buch der Journalistin und Adelsexpertin: „Frauen für die Krone“,

www.amalthea.at

www.facebook.com/verlagamalthea

Instagram @amaltheaverlag