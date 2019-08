Buch der Woche: DJ Ötzi

Die meisten Menschen aus meinem Umkreis sind von der TV-Serie „Game of Thrones“ fasziniert. Ich kann das nachvollziehen, obwohl ich mich viel lieber vom Original, dem Buch „Das Lied von Eis und Feuer. Die Herren von Winterfell ...“, gefangen nehmen lasse. Es ist mein Lieblingsbuch. Warum ich lieber zum Buch greife, hat zwei gute Gründe: Erstens habe ich oft bei Proben oder während meiner Reisen Zeit, ein Buch zu lesen. Zum Fernseh-Schauen komme ich dagegen nicht so oft. Zum anderen: Wenn ich ein Buch von ein paar hundert Seiten in der Hand halte, das noch dazu an Spannung, wie die Story von George R. R. Martin über das Geschehen im fiktiven Universum im Mittelalter, nicht zu überbieten ist, lebe ich richtig mit und lasse mich durch nichts ablenken.

