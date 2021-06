Bogotà, 1996

Baudrillard suchte in seinen Fotografien nicht die dramatischen Momente oder großen Gesten – charakteristisch für sein künstlerisches Werk sind oft surreal anmutende Ausschnitte der Realität. Was ist Vordergrund, wo beginnt der Hintergrund, was ist inszeniert, was vorgefunden? Irritierende Größenverhältnisse und die Vermischung unterschiedlicher Medien machen den Reiz seiner Werke aus, er selbst sprach einmal davon, den gewohnten Blick auf die Welt durch ungewöhnliche Ausschnitte und nahsichtige Details quasi zu „überrumpeln“.