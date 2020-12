Baumbastisch: Die spektakulärsten und stylischten Christbäume

Auch am Harry-Potter-Bahnhof „King’s Cross“ haben Künstler die Gelegenheit genutzt, um so beeindruckende wie inspirierende Christbaum-Installationen zu erschaffen. Holland Harvey Architects haben in St. Pancras einen pinken „Tree of Hope“ aufgestellt, die exzentrische Künstlergruppe Botanical Boys direkt am Bahnhof einen Terrarium Tree, der die Welt in ihrer Vielfalt feiert. Und vor der Station steht der abstrahierte „Modul Baum“ von Sam Jacobs Studio Designs. Er bietet den weihnachtlich gestimmten Londonern sogar Schutz vor Regen. Ist doch schön zu wissen. Sogar wenn wir ihn nur online bewundern dürfen.