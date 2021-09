Autor Michael Stavarič über seine Leidenschaft Schach

Ehrlich gesagt verliere ich morgens etwa jede dritte Blitzschachpartie, man hat hierbei ja auch nur eine Minute Zeit, um sich was Sinnvolles zu überlegen – und klar übersieht man einiges, was man besser hätte wissen müssen. Falls man zu oft gewinnt, lost einem die App immer stärker werdende Schachspieler zu, gegen die man ohnehin nur verliert. Was auf Dauer äußerst unbefriedigend ist, ab und zu muss ein jeder, der Schach spielt, auch gewinnen, sonst hält man sich für einen Totalversager. Und eines muss an dieser Stelle in aller Deutlichkeit angemerkt werden: Je öfter man Schach spielt, umso besser wird man.

Ich weiß noch genau, wann ich zum ersten Mal Schach gespielt habe, es war kurz nach der Emigration meiner Eltern nach Österreich. Beide mussten ziemlich viel arbeiten, um unserer kleinen Familie ein annehmbares Leben zu ermöglichen – und ich (sowie auch meine Schwester) wurden von einem benachbarten, älteren Ehepaar beaufsichtigt. D.h. ich wurde von der Schule abgeholt, in den Park mitgenommen, Deutsch konnte ich damals nicht wirklich, also setzte mich mein späterer Firmpate namens Marcellus vor ein Schachbrett (er war ein begeisterter Schachspieler) – und wir unterhielten uns via Schach.

Er brachte mir bei, wie die Figuren handzuhaben waren, welche Züge sich jeweils anboten (vor allem bei der Eröffnung), und welche unter allen Umständen vermieden werden sollten. Also etwa, debil mit allen Bauern gleichzeitig vorzurücken. Schach war meine erste Form von Kommunikation in Österreich, wenn ich es so recht bedenke, ich spielte gegen Marcellus (und andere Männer aus seiner Pensionistenrunde), verlor eine jede Partie – und fühlte mich dennoch zugehörig. Schach macht erwachsen, hat er mir des Öfteren eingebläut, und das Leben sei nichts anderes als Schach.

Sieg gegen den „Weltmeister“

Später an der Handelsakademie spielten wir regelmäßig in den Pausen Schach (bzw. in den Unterrichtsstunden), der Schuldirektor war in einem Schachklub, es konnte also nur von Vorteil sein. Zudem saß damals im einzigen einigermaßen urban wirkenden Kaffeehaus alltäglich ein Mann, den alle nur „Weltmeister“ nannten. Gegen den konnte man immer Schach spielen – und natürlich hochkant verlieren. Wenn er einem Schach gab (was oft vorkam), untermalte er dies mit vermeintlich markigen Sprüchen wie „Schach, bis das die Berg erzittern“ oder „Schach, du Amöbe“.

Unser einziges Ziel war es, ihn einmal nur zu besiegen, was mir tatsächlich auch gelang. Vielleicht hatte er am Vorabend einfach zu viel gesoffen, der Weltmeister galt als gestandener Alkoholiker, jedenfalls verlor er die Partie, was ihn absolut fassungslos machte. Er spielte, so weit ich mich erinnern kann, nie wieder mit mir. Und gegen mich schon gar nicht.