Aufgefallen! Stylishe Entdeckungen der freizeit-Chefredaktion

Ausgetrunken

In diesen sauren Apfel kann man beißen – meint „Mixology“, das Magazin für Barkultur, und tauchte in die Geschichte des Deauville Cocktails ein. Benannt nach einem französischen Strandbad, wurde er in New Orleans erfunden. Man mische je 2 cl Calvados, Cognac, Orangenlikör und Zitronensaft, füllt alles in einen Shaker mit Eiswürfeln, schüttelt alles 20 Sekunden lang. Abseihen, fertig!