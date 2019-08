Alles über die Schwammerlsaison: Hotspots für Pilzesammler

Parasol Macrolepiota procera, Riesenschirmling, Guggamuggen

WO: In Wien auf den Steinhofgründen, im Lainzer Tiergarten. Weiters Semmering, Rax, Wechselgebiet u.a., zwischen 100 und 1800 Metern Seehöhe. Oft freistehend auf

Wiesen, ist nicht an Bäume gebunden.

WANN: Von Juni bis November, etwa eine Woche nach dem Regen, mindestens 40 mm pro Quadratmeter. Niederschlag von 500 bis 2300 mm, bei feucht-warmer Witterung



„Auch letztes Jahr haben wir schon befürchtet, dass es ein schlechtes Pilzjahr wird, dann hat der Herbst alles geändert“, sagt Alexander Hengl vom Marktservice Wien. „Uns wurden im Juni und Juli schon viele Eierschwammerln aus dem Wechselgebiet zur Begutachtung gebracht. Im Juni gab es noch vereinzelt Steinpilze, aber für die ist es jetzt zu heiß. Wir bekamen auch etliche Karbol-Champignons, die giftig sind, sowie weitere Giftpilze, wie etwa verschiedene Ritterlinge, die haben wir gleich entsorgt.“ Dabei startet gerade ab Juni die Suche nach Steinpilzen. Auch der hellere Sommersteinpilz, eine andere Steinpilzart, wächst um diese Zeit nur in Laubwäldern, im Unterschied zum Herrenpilz, der Fichtenwälder braucht. Voraussetzung für das Wachstum der Schwammerln ist aber ausreichender Niederschlag (wie auf der Karte weiter unten zu sehen ist). Dieser wird in Österreich nahezu überall erreicht, außer im Osten Österreichs, in der Gegend um Retz und Laa an der Thaya. Aber wenn der Wasserspeicher im Boden gefüllt ist, was in höher gelegenen Wäldern durchaus der Fall ist, stehen die Chancen gut, dass Pilze wachsen. „Wer Pilze finden will, sollte Regen abwarten. Erst wenn es mindestens 40 mm pro Quadratmeter geregnet hat, was in etwa einer Wassermenge von ein paar Tagen Regen entspricht, hat man gute Chancen auf Schwammerln. Aber Pilze wachsen nicht über Nacht. Deshalb ist es ratsam, erst sieben bis zehn Tage nach dem Regen auf Suche zu gehen“, sagt Krisai-Greilhuber.