Alles im Fluss - Swim hop on & off in der City

MÜNCHEN / Baden am Flaucher

An heißen Tagen lassen Sie Residenztheater, Kunsthalle & Co am besten hinter sich, um in die erfrischende Isar einzutauchen. In den Auen und Parkanlagen am Flaucher erholen sich die Münchener bereits seit 1899. Und wer nicht wild in die Isar hüpfen will, schwimmt im gepflegten Naturbad Maria Einsiedel, durch das auch die Isar fließt.

Info: www.muenchen.de

