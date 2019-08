30 Jahre Freizeit: Weinfest im Schloss Grafenegg & Juristenball

Juristenball

22. Februar 2020

Der hochkarätige Juristenball gehört zu den ältesten Ballveranstaltungen der Welt. Seit 1956 wird er vom Juristenverband veranstaltet. Am 22. Februar 2020 steht er unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“. Neben der traditionellen Balleröffnung und der obligaten Publikumsquadrille unter der bewährten Leitung von Benimm-Experte Thomas Schäfer-Elmayer, werden Kammersängerin Ildikó Raimondi, das Ziehrer Hofball Orchester und die Pepe Allstar Band das Publikum verzaubern. Thomas Kraml, Dancing Star 2019, wird mit den ORF-Profitänzern das Eröffnungsshowprogramm ergänzen. Höhepunkt wird die Mitternachtseinlage, die, wie die Social-Media-taugliche Dekoration ganz unter dem Ballmotto „Die Goldenen Zwanziger“ steht. Erstmals werden die beiden Richter-DJs Waldi und Wolf in der Hofburg das Justiz-Clubbing deluxe veranstalten, an dem auch Nicht-Ballbesucher teilnehmen können, womit der Juristenverband völlig neue Wege beschreitet, indem ein klassischer Ball aus den Tagen des Wiener Kongresses und ein modernes Clubbing erstmals gleichzeitig unter einem Dach stattfinden werden. Zudem wird der Juristenverband mit der Ausstellung 100 Jahre Verfassung am Ball ein Thema präsentieren, das gerade in der letzten Zeit an Aktualität gewonnen hat. Bei der alljährlichen Tombola sichert man sich nicht nur eine Gewinnchance auf Top Preise, sondern unterstützt damit auch den gemeinnützigen Verein „Wider die Gewalt“.