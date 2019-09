30 Jahre Freizeit: Schmuckstücke der Amethyst Welt

Wer im Goldenen Herbst in die Amethyst Welt Maissau kommt, taucht in eine hochkarätige und vielseitige Welt ein. So gibt es den weitläufigen Amethyst-Park mit Chakrenweg und Energietankstelle und das allseits beliebte Schatzgräberfeld zu entdecken. Zudem stehen mit der weltweit größten freigelegten Amethyst-Ader und dem faszinierenden Edelsteinhaus gleich zwei außergewöhnliche Museen bereit. Hier wird also bei jedem Wetter etwas geboten. Besondere Eindrücke garantiert bis Ende des Jahres die Sonderschau „Opale – Das edelste Feuer der Welt“. Wie bei einem Kaleidoskop nehmen Opale je nach Blickwinkel ein unterschiedliches Aussehen an und schimmern vielfältig. Im Rahmen der größten Opal-Schau Österreichs sind Exponate dieser Edelsteine von Australien bis Mexiko zu sehen. Highlight ist der mit 42 kg größte je gefundene Boulder-Opal. Ein weiteres Highlight in der Amethyst Welt Maissau: die „Lange Nacht der Edelsteine“ am 19. Oktober 2019.