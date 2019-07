30 Jahre Freizeit: Schlumberger Kellerwelten & Kabarettfestival

Omar Sarsam und Christof Spörk sind die Hauptacts am 24. Juli beim Kabarettfestival im Wiener Rathaus. Christof Spörk goes Kuba, wie der Name seines Programms schon sagt. Ob er auch wirklich dort ankommt, ist nebensächlich – der Weg ist das Ziel. Mit viel selbst gemachter Musik und kabarettistischer Intelligenz – auch in Spörks fünftem

Soloprogramm.

Kabarett-Arzt Omar Sarsam stellt sich gleich selbst die Diagnose: „Leicht reduzierter Allgemeinzustand, guter Ernährungszustand, unsaubere Kleidung und Aussprache.“ Der Titel seines Programms: „Diagnose Arzt“.

Gemeinsam mit Voract Erica Ratcliffe treten die beiden am 24. Juli beim Kabarettfestival im Wiener Rathaus auf und Sie können 3 x 2 Tickets gewinnen. Danach können die GewinnerInnen Omar Sarsam und Christof Spörk noch bei einem geselligen Meet & Greet im VIP-Bereich des Kabarettfestivals treffen.

Alle Infos und sämtliche Termine unter:

wienerkabarettfestival.at