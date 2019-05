30 Jahre Freizeit: Nitsch-Ausstellung in der Albertina

Für Hermann Nitsch stellt die Malerei eine der Disziplinen seines Orgien-Mysterien-Theaters dar. Sie ist zutiefst in Aktionismus, Performance, in der Multimedialität verankert. Die Malerei ist der Ursprung der Aktionen und zugleich deren Ergebnis. Mit der Ausstellung NITSCH. Räume aus Farbe sollen nun Nitschs Bilder in der Albertina erstmals nicht als Teil eines größeren Ganzen, sondern als Malerei für sich betrachtet werden. Nitschs Malerei sprengt die Dimensionen des Tafelbilds, erobert flächendeckend die Wand und greift als umfassende Installation in den Raum ein. Die Ausstellung zeigt einen Künstler, der seine Malerei seit den 1960er-Jahren kontinuierlich weitergedacht und für jede Malaktion, jede Gruppe an Werken eine eigene spezifische Herangehensweise entwickelt hat, deren Resultate nun als Farbräume und Schüttinstallationen begehbar und erfahrbar sind.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der freizeit-Aktion sind am Eröffnungstag der Ausstellung, am 17. Mai 2019 um 18 Uhr dabei.