30 Jahre Freizeit: Niederösterreich Card & TOP WEIN Niederösterreich

Niederösterreich-CARD:

Der Sommer kann kommen. Mit der Niederösterreich-CARD können Sie nicht nur in Niederösterreich viel entdecken – egal ob sie Sportfreak, Wellnessfan oder kulturell interessiert sind. Mit der gelben Karte erwarten Sie ein ganzes Jahr lang 322 Ausflugsziele bei freiem Eintritt – auch in anderen Bundeländern. So können Sie 2.800€ Eintrittsgeld sparen.Mit dabei sind Klassiker wie die Schneebergbahn, die Schallaburg, Schloss Hof (Bild oben) oder die Kittenberger Erlebnisgärten, aber auch das Wiener Riesenrad und das Wüstenhaus Schönbrunn sind gratis zu erleben. Heuer neu ist freier Eintritt zur NÖ Landesausstellung „Welt in Bewegung in Wiener Neustadt“, zur Burg Liechtenstein im Wienerwald, zur neuen LandesgalerieKrems und zum Haus der Geschichte in Wien. Spannend für Sportfans: Der Besuch eines Heimspiels der Fußballklubs St. Pölten und Admira. An heißen Tagen finden Sie Abkühlung in einem der mehr als 30 Freibäder.

www.niederösterreich-card.at