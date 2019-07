30 Jahre Freizeit: Kino im Kammergarten

Bella Brown möchte unbedingt Kinderbuchautorin werden. Ihr Nachbar, der grantige alte Witwer Alfie Stephenson, hat zunächst kein Verständnis für solche Träumereien. Dennoch entwickelt sich zwischen den beiden eine ungewöhnliche Freundschaft, denn als Bella von ihrem Vermieter gezwungen wird, ihren verwilderten Garten innerhalb eines Monats in einen blühenden zu verwandeln, weil ihr sonst die Kündigung droht, bekommt sie unerwartet Hilfe von ihrem mürrischen Nachbarn. Die freizeit lädt 45 x 2 Leserinnen und Leser am Montag, den 12. August , ins Kino im Kammergarten zu „Der wunderbare Garten der Bella Brown“ ein. Vorab können Sie sich bei einem Glas Sekt oder einem kühlen Getränk auf den Abend einstimmen. Das Kino im Kammergarten vor der Orangerie des Unteren Belvedere ist Wiens schönstes Freiluftkino. Unter dem Motto Grünblick werden Filme rund ums Blühen, Wachsen und Gedeihen präsentiert, die sich stimmungsvoll in den Schlosspark einfügen.

https://www.belvedere.at/Kino_im_Kammergarten