30 Jahre Freizeit: HERBSTGOLD-Festival Eisenstadt

HERBSTGOLD – Festival Eisenstadt: Grenzen! Grenzen?

11.-22. September 2019

30 Jahre nach dem „Fall des Eisernen Vorhangs“ und der Grenzöffnung zwischen Österreich und Ungarn präsentiert das HERBSTGOLD – Festival 2019 Künstler und Werke aus diesen beiden benachbarten Ländern, die schon über Jahrhunderte – nicht zuletzt durch die Familie Esterházy – kulturell eng verwoben sind. Es geht um Grenzen zwischen Mann und Frau, einzelnen Gesellschaftsschichten, zwischen Leben und Tod und zwischen unterschiedlichen Religionen. All dies wird im Schloss Esterházy in einer feinfühlig aufeinander abgestimmen Mischung aus klassischen Konzertabenden mit Joseph Haydn-Schwerpunkt, einer konzertanten Haydn-Oper, Jazzkonzerten sowie mitreißenden Balkan- und Roma-Sounds musikalisch umgesetzt. Die kulinarische Ergänzung zu dem vielfältigen Kulturprogramm bildet erneut das Kulinarikfestival Pan O’Gusto (14. - 15. September) in der Orangerie des Schlossparks.

freizeit-Leserinnen und Leser bekommen bis einschließlich 31. August 2019 30% Ermäßigung auf alle Tickets (*exklusive Jazzkonzerte) im Rahmen von HERBSTGOLD.

Buchbar unter dem Code Freizeit19 beim Ticketbüro pan.event:

Ticketbüro pan.event

(Mo - Fr, 9:00 - 17:00 Uhr / Esterhazyplatz 7, 7000 Eisenstadt)

tickets@panevent.at / +43 2682 65 0 65

Detailiertes Programm: herbstgold.at