30 Jahre Freizeit: "Love"-Ring von Oliver Heemeyer

Juwelier Oliver Heemeyers Arbeiten zeichnen sich durch viel Liebe zum Detail aus. Bei Oliver Heemeyer findet jede Frau den Schmuck, der zu ihr passt und ihr das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Außergewöhnliches Design mit dem Anspruch auf höchste Qualität mit der Affinität zur Individualität. Bei Oliver Heemeyer finden Sie eine große Auswahl an Echtschmuck mit Diamanten oder farbigen Edelsteinen, gearbeitet in 18 Karat Gold oder Platin. Lassen Sie sich im Ate-lier in Wien inspirieren: Bewundern Sie die verschiedenen Kollektionen, handgefertigt im hauseigenen Atelier von Oliver Heemeyer. Neben der eigenen Kollektion werden auch Auftragsarbeiten angenommen. Weiters werden Umarbeitung von vorhanden Schmuckstücken wie z. B. Erbstücken oder das Verarbeiten schöner loser Edelsteine, die man zum Beispiel aus dem Urlaub mitgebracht hat, angeboten.