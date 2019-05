30 Jahre Freizeit: Formel 1 Grand Prix am Red Bull Ring

Die schnellsten Piloten der Welt gastieren von 28. bis 30. Juni am Red Bull Ring in Spielberg, im Herzen der Steiermark. Zehn freizeit-Leserinnen und -Leser haben die Chance, hautnah dabei zu sein. Vom Qualifying bis zum Rennen am Sonntag und zur Siegerehrung. Zum packenden Rennen der Motorsport-Königsklasse wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Auf dem Public Pitlane Walk gewinnen die Besucher hautnah Einblicke in die Arbeit der Formel-1-Teams.Und auch abseits des Motorsport-Events dürfte es laut werden: Die österreichische Band Wanda wird den Red Bull Ring rocken und die Berliner Cowboys von The BossHoss und Thorsteinn Einarsson aus Reykjavikwerden ebenfalls für Stimmung unter den Formel-1-Fans sorgen. Der Konzertbesuch ist im Drei-Tages-Ticket inkludiert. Dazu stehen Autogrammsessions in der Fanzone, die Legends Parade und der Styrian Green Carpet auf dem Programm.