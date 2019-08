30 Jahre Freizeit: Farbsteinring von WEMPE

Der Name Wempe steht für feine Uhren und Juwelen. Das 1878 gegründete Hamburger Familienunternehmen wird von Kim-Eva Wempe geführt und hat weltweit 35 Niederlassungen, unter anderem in New York, Paris und London. Das Haus ist seit Generationen eng mit den namhaften Schweizer und deutschen Uhrenmanufakturen verbunden. Im sächsischen Glashütte stellt das Unternehmen eigene Armbandchronometer der Marke Wempe Glashütte I/SA und in Schwäbisch Gmünd Juwelen der Marke BY KIM her. Wempe betreibt die größte unabhängige Uhrenwerkstatt Europas. Im Palais Esterházy, dem ältesten Gebäude in der Kärntner Straße, sind die Geschäftsräume

ein Ruhepol im lebendigen Einkaufstreiben. Neben faszinierenden Schmuckstücken und Juwelen der Marke BY KIM finden Sie eine Auswahl der renommiertesten Uhrenmarken. Wer den Ring gewinnt, wird ein Stück Individualität tragen. Die richtige Ringgröße und gewünschte Farbe wird direkt im Geschäft ermittelt.