30 Jahre Freizeit: Donau-Kreuzfahrtreise

Von Wien zum spektakulären „Eisernen Tor“ und retour geht es bei der Flusskreuzfahrt an Bord der MS Prinzessin Sisi. Für die „ Donau Polka“ legt das Schiff in Wien ab, um acht Tage lang auf Entdeckungstour zu gehen. Mit dieser Reise von KLUG touristik erkunden Sie den Osten: Die ersten Tage verbringen Sie in Bratislava, Budapest und Belgrad. Doch der Höhepunkt der Kreuzfahrt ist die Durchfahrt durch den Djerdap-Sektor, ein über 100 Kilometer langes Durchbruchstal der Donau zwischen den südlichen Karpaten und dem Balkangebirge: Das „Eiserne Tor“ wird gleich zwei Mal durchfahren. Dann geht es nach Novi Sad und Mohacs, dem malerischen Donauknie, und Esztergom, das bis ins 13. Jahrhundert Residenzstadt der ungarischen Könige war. An Bord gibt es neben Willkommen- Cocktail & Gala-Dinner alles, was den Komfort des Schiffsreisenden angenehm macht. Gute Reise!

