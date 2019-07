30 Jahre Freizeit: "DAS SIEBEN" Gesundheits-Resort, Hotel & SPA

Erholsame Momente, um Körper, Geist und Seele zu regenieren. Dazu bekommen jetzt 30 freizeit-Leserinnen und Leser die Gelegenheit. Im DAS SIEBEN, dem 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA in Bad Häring, Tirol. Zum Beispiel beim Entspannen in der Zirbenholzsauna im großzügigen SPA Bereich des Hauses mit Hallenbad und ganzjährig beheiztem Außenschwimmbecken. Im Whirlpool mit Ausblick auf die Natur oder wenn Sie den Duft von frischem Heu im Alpenluftionisationsraum einatmen. Mit zahlreichen Wellness- und Therapieanwendungen von Massagen, Lymphdrainage Heublumenbad bis zur Fangopackung können Sie sich im DAS SIEBEN verwöhnen lassen. Oder Sie gönnen sich ein Beautyprogramm für den ganzen Körper: Kosmetik, Maniküre, Pediküre. Dass der Focus im DAS SIEBEN auf Gesundheit liegt, beweist auch Küchenchef Felix Morgenstern. Er verarbeitet vorzugsweise frische Produkte aus der Region – vom reichhaltigen Frühstücksbüffet bis zum feinen Wahlmenü am Abend. Vom DAS SIEBEN aus führen zahlreiche Wander-, Rad- und Spazierwege in die umliegende Natur. Erkunden Sie die Tiroler Naturparks, Klammen, Naturquellen, Wasserfälle und Höhlen. Im Kufsteinerland gibt es sieben Naturbadeseen, zahlreiche Klettergebiete, Lauf und Walkingstrecken. Nutzen Sie das Angebot an Golfplätzen in den Nachbar-Regionen inmitten der Bergwelt Tirols.

www.das-sieben.com