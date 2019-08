30 Jahre Freizeit: Das Barocke Wasserspektakel auf Schloss Hof

freizeit-Leserinnen und Leser können15 x 2 Tickets für das Barocke Wasserspektakel auf Schloss Hof gewinnen. Genießen Sie außerdem eine Dämmerungsführung durch den vollendeten Barockgarten sowie ein Picknick im stilvollen Ambiente von Schloss Hof. Erleben Sie die den Schlossgarten in all seiner barocken Pracht in den Abendstunden!

Termin: Donnerstag, 15. August (Feiertag), 18 Uhr

Teilnahmeschluss: Freitag, 9. August 2019