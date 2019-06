30 Jahre Freizeit: Chopard-Sonnenbrillen & ImPulsTanz-Tickets

Das traditionelle Familienunternehmen Chopard, welches 1860 in der Schweiz gegründet wurde, eröffnete 1989, vor genau 30 Jahren, seine erste Boutique in Wien am Kohlmarkt und legte damit den Grundstein für dessen Ruf als Luxusmeile.



Das Haus Chopard wird von den Geschwistern Karl-Friedrich Scheufele und Caroline Scheufele mit Leidenschaft und Hingabe geführt. Chopard ist ein Experte in feinster Uhrmacherund hoher Juwelierskunst, es steht für zeitgemäße und ethische Kreationen. Die Boutique beeindruckt mit atemberaubender Haute Joaillerie und technischer Meisterleistungen der Haute Horlogerie. Neben sportlich-eleganten Uhren- und Schmuckkollektionen aus ethischem Gold, bietet das Geschäft darüber hinaus eine Vielfalt an Accessoires und Parfums. Das exklusive, cremefarbene Ambiente der eleganten Boutique, unterstreicht die feine Handwerkskunst des Genfer Hauses.



Chopard-Liebhaber lassen sich von den frei beweglichen Diamanten, die über die Zifferblätter der Happy Sport Uhren oder in den Schmuckstücken der ikonischen Happy Diamonds Kollektion tanzen, verzaubern. Dank der einzigartigen, vertikalen In-Haus Produktion von Chopard, kann der Herstellungsprozess der Uhren und Schmuckstücke, von der Fertigung bis zum finalen Produkt, darunter die Verwendung des Golds, kontrolliert und nachgeprüft werden. Die Manufaktur Chopard verwendet seit Juli 2018 als erste Luxusmarke im Uhrenund Schmucksektor für all ihre Produkte nur noch Gold, das in einer verantwortlichen Weise gewonnen wurde.