30 Jahre Freizeit: Benefizgala "Wider die Gewalt"

Die Jubiläums-Gala „30 JAHRE WIDER DIE GEWALT“ findet heuer erstmals im Großen Saal des Wiener Konzerthauses statt. Im Rahmen der 30. Gala stellen sich KünstlerInnen aus dem In- und Ausland abermals in den Dienst der guten Sache, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen und mit Ihrem Auftritt Vereine und Initativen, die sich gegen Gewalt in der Familie engagieren und Gewaltprävention betreiben, zu helfen. Zweck des vom damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky gegründeten Gemeinnützigen Vereins ist es, Organisationen, die sich der Bekämpfung von Gewalt, im Besonderen von Gewalt in der Familie, finanzielle Unterstützung für deren Arbeit zu geben. So werden z.B. Klaus Maria Brandauer, Julian Le Play, Alfons Haider, das Janoska Ensemble, Lidia Baich, Viktor Gernot, die Wiener Sängerknaben, Marika Lichter und zahlreiche weitere Künstler unterschiedlichster Genres bei diesem Abend ihre Solidarität zu diesem wichtigen Thema unserer Gesellschaft mit ihrem Auftritt dokumentieren.



Weitere Infos dazu unter:

www.widerdiegewalt.at