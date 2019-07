30 Jahre Freizeit: Beim Winzer in die Schule gehen

Lernen, was im Glas ist? Pfeffernoten im Veltliner oder Pfirsichnoten im Riesling? Warum hängt es vom Boden und vom Klima ab, dass der eine Wein so und der andere so schmeckt? Mit der neuen Initiative von Kamptaler Winzern und der Weinstraße Kamptal kann jeder ab sofort diese Fragen beantworten. In der Kamptal Akademie halten 20 Winzer Schulungen in ihren Weingütern ab. Sie vermitteln in den rund zweistündigen Seminaren Wissenswertes rund um das Kamptal und seine Weine. Anschließend werden sechs Kamptaler Weine verkostet. Danach erhalten die TeilnehmerInnen ein Zertifikat. Um mitzumachen, ist keinerlei Vorbildung in Sachen Wein notwendig.

15 freizeit-Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, je zwei Tickets für die Kamptal Akademie zu gewinnen.

www.kamptal-akademie.at