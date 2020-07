Podcast: Ist Paul McCartney 1966 bei einem Autounfall gestorben?

Die Beatles sind nach wie vor die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Fast eine Milliarde verkaufte Alben, kreischende Fans, Dutzende Nummer eins Hits und der Soundtrack mehrerer Generationen. Aber wurden wir alle seit 1966 getäuscht? Ist Paul McCartney, einer der wichtigsten Menschen in der Musikbranche in Wirklichkeit durch einen Doppelgänger ersetzt worden? Anhänger der Paul is Dead-Verschwörungstheorie glauben das, denn Paul Mccartney soll 1966 bei einem Autounfall tödlich verunglückt sein.

Versteckte Hinweise

Die Beweise dafür würden die Beatles selbst in versteckten Botschaften in die Welt getragen haben. Sie finden sich angeblich in Songtexten und Albumcover. Die Fake Busters haben sich gemeinsam mit Marco Weise, von der KURIER-Kulturredaktion auf die Suche nach der Wahrheit gemacht.



