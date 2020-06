Podcast "Flat Earth": Ist unsere Erde eine Scheibe?

Laufen wir Gefahr, von der Erde zu fallen? Ist die Erde vielleicht gar nicht rund? Viele Menschen antworten mit "ja" und wollen das durch hunderte Beweise belegen können. Die Annahme dass die Erde vielleicht flach ist, ist wohl eine der ältesten Theorien der Menschheit. War sie zunächst noch schwierig zu widerlegen, lieferten die alten Griechen und Anfang des 16. Jahrhunderts Nikolaus Kopernikus mit seinen astronomischen Beobachtungen den Beweis, dass sie rund ist.

Die Flat Earth-Communitiy behauptet trotzdem, dass Wissenschaftler keinen Beweis für die Kugelform liefern können und deshalb in keinen Diskurs mit den Flat Earthern gehen. Deshalb machen die Verschwörungstheoretiker selbst Versuche.

Inszenierung der NASA

Mittels Lasern und anderer "hochtechnischer", teil selbst entwickelter, Geräte will man beweisen, dass es keine Erdkrümmung gibt. Sonst könnte man Objekte, die in weiter Entfernung sind, nicht sehen. Auch die Erdrotation wollen Flat Earther schon widerlegt haben. Gerade bei einer Sonnen- oder Mondfinsternis könnte man perfekt erkennen, dass die Erde eine Scheibe ist. Der Mond, der sich vor die Sonne schiebt, ist nämlich eindeutig flach. Das Schauspiel am Himmel sei eine von der NASA produzierte Illusion, ebenso wie Aufnahmen von Astronauten im Weltall.

Experimentalphysiker Werner Gruber erklärt im Fake Busters-Interview, warum wir aber keine Angst zu haben brauchen, über den Tellerrand zu blicken und dabei ins Nichts zu fallen.