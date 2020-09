9/11 - steckt die US-Regierung hinter dem Fall der Twin Towers?

Am Morgen des 11. September 2001 rasen zwei Flugzeuge innerhalb von Minuten in das Herz New York Citys, das World Trade Center. Live Kameras übertragen die fürchterlichen Bilder sofort in die ganze Welt. Kurz nach dem ersten Anschlag in New York wird auch die US-Hauptstadt Washington angegriffen. Fast 3.000 Menschen verlieren an diesem Tag ihr Leben.

Kontrollierte Sprengung

Verantwortlich sein, sollen islamistische Terroristen. Die Türme stürzen innerhalb einer Stunde in sich zusammen - was angeblich unmöglich sein soll. Architekten und Ingenieure glauben, dass die Twin Towers kontrolliert gesprengt wurden. Und warum konnte die US-Luftwaffen die Flugzeuge nicht rechtzeitig abfangen?

Es soll Beweise geben, die zeigen, dass 9/11 ein Inside Job war. Die Fake Busters haben sich die Argumente der Skeptiker genau angeschaut.



Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.