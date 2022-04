Ein zerschnittenes Schlauchboot ist eines der neuen Exponate in der Dauerausstellung des Volkskundemuseum Wien. Kulturwissenschaftler Alexander Martos nahm dieses zerschnittene Plastik vom „Friedhof der Rettungswesten“ mit, wie man auf der Insel Lesbos eine Mülldeponie nennt. Bei der Performerin Negin Rezaie löst dieses Flucht-Objekt gemischte Gefühle aus.



In einer Live-Diskussion am Sonntag, 10. April mit KURIER-Redakteur Uwe Mauch schildern Alexander Martos und Negin Rezaie ihre Gedanken zu Objekten, die Menschen auf ihrer Flucht zurücklassen mussten. Anschließend findet eine Führung durch die Dauerausstellung „Küsten Österreichs“ im Volkskundemuseum Wien statt.