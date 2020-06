Wie funktioniert das EU-Parlament?

Die Mitglieder des Parlaments sind übrigens nach Fraktionen und nicht nach Staatsangehörigkeit gruppiert. Zuhause ist das Parlament an drei Orten - was übrigens ewiger Streitpunkt aufgrund der hohen Kosten ist: In Brüssel, wo Plenartagungen und Ausschuss-Sitzungen stattfinden (1), in Straßburg (ebenfalls Plenartagungen, 2) und in Luxemburg, wo die Verwaltungsstellen des Parlaments zu finden sind (3).