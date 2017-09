Wölfe sind in Österreich willkommen

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Österreich glauben viele Menschen, dass Wölfe

zu unserer Natur gehören und das ein friedliches

Zusammen-Leben möglich ist.

Das geht aus einer Befragung von der

Umweltschutz-Organisation WWF hervor.

Die Befragung wurde im Juli und im August durchgeführt.

Befragt wurden 1000 Personen.

Die Mehrheit ist gegen ein wolfsfreies Gebiet

und möchte nicht, dass Wölfe gejagt

und erschossen werden.

Auch viele Jäger schließen sich der Meinung an.

Nur ein kleiner Teil der Menschen ist gegen eine Rückkehr

der Wölfe nach Österreich.

Ein Großteil der Menschen möchte, dass Bauern

mehr Hilfe bekommen, um ihre Tiere besser

vor Wölfen zu schützen.

Fast alle Befragten haben Respekt vor den Wölfen.

Ein kleinerer Teil sieht die Wölfe als bedrohlich an.

Die Umweltschutz-Organisation WWF möchte jetzt

so schnell wie möglich Gespräche mit den zuständigen

Politikern und allen Betroffen führen.

Diese Gespräche sollen klären, wie der Wolf ohne Probleme

wieder in Österreich leben kann.