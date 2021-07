Wird Groß-Britannien die europäische Union verlassen?

Groß-Britannien möchte in der europäischen Union bestimmte Sonder-Rechte haben. Sonst will Groß-Britannien die europäische Union verlassen. Die europäische Union ist eine Zusammenarbeit von 28 Mitglieds-Ländern. Man nennt sie auch kurz EU. Groß-Britannien besteht aus den Ländern England, Schottland, Wales und Nordirland.

Am 23. Juni wird Groß-Britannien eine Volks-Abstimmung machen. Dabei wird das Volk entscheiden, ob Groß-Britannien weiter ein Mitglied in der EU bleibt. Die EU möchte natürlich, dass Groß-Britannien dabei bleibt. Sonst ist die Zusammenarbeit in der EU gestört. Am 19. und 20. Februar gab es in Belgien, in der Stadt Brüssel zu diesem Thema ein Treffen von den wichtigsten Politikern der EU. Es war auch der Premier-Minister von Groß-Britannien, David Cameron dabei. Ein Premier-Minister ist der politische Chef von einem Land. So wie in Österreich der Bundes-Kanzler.

Cameron wollte bei dem Treffen bestimmte Sonder-Rechte für Groß-Britannien haben.

Zum Beispiel will er, dass Groß-Britannien die Möglichkeit hat, bei einem Beschluss von der EU nicht mitzumachen. Zum Beispiel bei Beschlüssen zum Thema Flüchtlings-Hilfe.

Groß-Britannien möchte außerdem die eigenen Banken und die Geld-Verwaltung selbst überwachen dürfen.

Weil Cameron sich mit den anderen Politikern auf seine Forderungen einigen konnte, möchte er nicht mehr, dass Groß-Britannien aus der EU aussteigt. Die Politiker von Groß-Britannien sind sich bei dem Thema nicht einig. Der Bürgermeister von London, Boris Johnson ist für den Ausstieg von Groß-Britannien aus der EU. London ist die Hauptstadt von Groß-Britannien.