Wien: Immer mehr Trick-Betrüger auf Einkaufsstraßen

Seit mehreren Monaten, sind auf der

Mariahilfer Straße fast jeden Tag

Trick-Betrüger unterwegs.

Sie spielen das „ Hütchenspiel“.

Beim " Hütchenspiel" muss man erraten,

unter welcher Schachtel eine Kugel versteckt ist.

Bei dem Spiel geht es um viel Geld.

Die Betrüger nehmen ihren Opfern

dabei oft gleich 50 oder 100 Euro weg.

Die Trick-Betrüger bauen ihr Spiel in der

Nähe von einer U-Bahn Station auf, um

schneller vor der Polizei flüchten zu können.

Die Tageszeitung KURIER hat als Versuch auf der

Mariahilfer Straße bei einem " Hütchenspiel" mitgemacht.

Der KURIER hat herausgefunden, dass es

am Anfang so scheint, als würde man gewinnen.

Doch ein Gewinn ist unmöglich.

Der "Hütchenspieler" schiebt die Kugel nämlich

ganz geschickt in seine Hand und dann

unter eine andere Schachtel.

Der Polizeisprecher Harald Sörös erklärt,

dass einige Kollegen von dem "Hütchenspieler"

mitspielen und dabei viel Geld gewinnen.

So werden die Leute zum Spielen angelockt.

Wenn dann ein anderer mitspielt,

ist es für den Spieler unmöglich zu gewinnen.

Der "Hütchenspieler" schummelt nämlich.

Bemerkt ein Spieler den Betrug, kann es

für ihn sehr gefährlich werden.

Die Betrüger reagieren dann sehr aggressiv.

Gegen die Betrüger vorzugehen, ist

für die Polizei sehr schwierig.

Das " Hütchenspiel" ist laut Gesetz

nämlich nicht verboten.

Die Polizei versucht bereits seit Anfang 2017

die Trick-Betrüger beim Betrügen zu erwischen.

Die "Hütchenspieler" werden aber trotzdem immer mehr.

Laut Polizeisprecher Sörös, soll man es

möglichst schnell der Polizei melden,

wenn man einen "Hütchenspieler" sieht.

Besonders wichtig ist, dass man möglichst

genau den "Hütchenspieler" beschreibt.