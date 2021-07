Weltweite Umfrage bringt überraschendes Ergebnis

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Hilfs-Organisation „ Amnesty International“

hat eine weltweite Umfrage gemacht.

Dabei ging es um Flüchtlinge.

Dabei waren sie in 27 Ländern und befragten 27 000 Menschen.

Österreich und Ungarn waren nicht dabei.

Bei den Umfragen kam es zu einer Überraschung.

Laut „ Amnesty International“ würden 4 von 5 Befragten

Flüchtlinge in ihr Land einreisen lassen.



Jeder 10. weltweit würde Flüchtlinge

bei sich zuhause aufnehmen, bestätigt die Umfrage.

In 20 von den 27 befragten Ländern, würden sehr viele

Menschen die Flüchtlinge einreisen lassen.

Es finden auch 3 von 4 Befragten, dass Flüchtlinge

ein Recht darauf haben, Schutz

und einen Schlafplatz zu bekommen.

In Deutschland werden Flüchtlinge gerne

von vielen in der Bevölkerung aufgenommen.

Auch China und Groß-Britannien würden Flüchtlinge aufnehmen.

Groß-Britannien besteht aus den Ländern England, Nordirland,

Schottland und Wales.



Die Länder Russland, Indonesien und Thailand würden auch

Flüchtlinge aufnehmen, aber nicht so viele

wie Deutschland oder China.

Die Hälfte aller Chinesen würde Flüchtlinge sogar

in ihrer eigenen Wohnung aufnehmen.

Die meisten Befragten finden, dass ihre Regierung mehr

für Flüchtlinge tun muss.