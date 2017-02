Bei einem Pflichtpraktikum ist einiges zu beachten.

Bei der AK gibt es Informationen.

Was ist ein Pflichtpraktikum?

Ein Pflichtpraktikum ist ein Praktikum während

einer Schulausbildung oder eines Studiums.

Es gilt in der Regel als ein Arbeitsverhältnis,

kann aber auch ein Ausbildungsverhältnis sein.

Es ist wichtig, sich vorher über den Betrieb

oder sich über seine Praktikums- Möglichkeiten zu informieren.

Ein Pflichtpraktikum hat einen Arbeitsvertrag.

Darin steht geschrieben,

was die Rechte und Pflichten

des Praktikanten sind.

Beim Bewerbungsgespräch

sollte man mit dem Chef

darüber reden was im Vertrag steht.

Jeder Arbeitsvertrag kann anders sein.

Beispiele für wichtige Punkte

Wie lange die Dienstzeiten sind? (wie lange man arbeitet und die Pausenzeiten mitschreiben)

Wie viel Geld man bekommt?

Welche Aufgaben man hat?

Oder auch was man

währen einem Krankenstand macht?

Auslands Praktikum

Ein Auslands Praktikum bedeute ein Praktikum

in einem anderen Land zu machen.

Bitte vorher bei der Botschaft sich informieren,

was für das Praktikum wichtig ist.

Was lernt man kennen?

Bei einem Pflichtpraktikum lernt man den Betrieb kennen.

Man kann praktische Erfahrungen sammeln.

Und lernt die Fähigkeit kennen.

Oder ob der Beruf möglich ist

Ob ein Interesse besteht.

Bericht von Klaudia Huber

