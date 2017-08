Wal nach 39 Jahren in Gefangenschaft gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einem SeaWorld-Park in Kalifornien

ist ein Wal gestorben.

Ein SeaWorld-Park ist eine

Mischung aus Wasser-Zoo und einem

Vergnügungs-Park.

Der Wal wurde vor 39 Jahren

in Island gefangen

und in den Park gebracht.

Dort brachte er 6 Kinder zur Welt.

In den letzten Jahren sind mehrere Wale

in Gefangenschaft gestorben

Tierschützer kritisieren schon seit Jahren

die Lebens-Bedingungen der Wale in den Parks.

2013 gab es zu dem Thema eine Dokumentation.

Die Parks kündigten an, dass dort in Zukunft

keine Tiere mehr gezüchtet werden.

Die Regeln für die Haltung von Walen wurden

mit einer Tierschutz-Organisation abgesprochen,

sagte Joel Manby der Geschäfts-Führer von SeaWorld.