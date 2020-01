Viele Menschen waren ohne Hose in der U-Bahn unterwegs

Am 12.Jänner sind viele Menschen auf

der ganzen Welt ohne Hose U-Bahn gefahren.

Das hatte einen bestimmten Grund.

Es war wieder “No Pants Subway Ride“ Tag.

Das heißt auf Deutsch:

U-Bahn fahren ohne Hose.



Andere Fahrgäste sollen darüber lachen.

Das ist der Grund, warum viele Menschen

an diesem Tag ohne Hose U-Bahn fahren.



Die Idee hatte eine Künstler-Gruppe

aus Amerika im Jahr 2002.

Im Jahr 2002 machten nur 7 Menschen mit.

Dieses Jahr machten allein in der Stadt

New York mehrere 100 Menschen mit.

New York ist eine große Stadt in den USA.