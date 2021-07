U6 hält nicht in der Währinger Straße

Link zum Original-Kurier-Artikel

Die U6 Station Währinger Straße in Wien

ist seit heute, 3. April in Richtung Floridsdorf gesperrt.

Der Umbau wird 5 Monate dauern.

Die Station Währinger Straße wurde bereits in die

andere Richtung nach Siebenhirten umgebaut.

Die Umbau-Arbeiten am Bahnsteig

in Richtung Siebenhirten sind aber bereits beendet.

Das Bahnhofs-Gebäude dort ist etwa 120 Jahre alt.

Der Bahnsteig wird abgenommen und neu errichtet,

mit nachgemachten Fliesen aus der Zeit von Otto Wagner.

Otto Wagner war ein österreichischer Architekt

und hat in den 1890er Jahren verschiedene

Bahnhöfe in Wien entworfen.

Unter anderem auch die U6-Station Währinger Straße.

Auch die Stiege von der Halle auf dem Bahnsteig

wird neu gebaut.

Wer in der Station Währinger Straße in Richtung Floridsdorf

aussteigen muss, sollte in der Station

Michelbeuern/AKH aussteigen.

Von dort muss man dann mit der

Straßenbahn-Linie 42 weiterfahren.

In den nächsten Jahren soll es auch Umbau-Arbeiten

an den Stationen Nußdorferstraße

und Gumpendorfer Straße geben.

Auch diese sind Stationen, die Otto Wagner entworfen hat.