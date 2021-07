Türkische Hacker sind Werbung für eine Internet-Firma

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit mehreren Monaten gibt es Hacker-Angriffe

auf Internet-Seiten in Österreich.

Die Angriffe kommen angeblich aus der Türkei

von einer sogenannten „ Cyberarmee“.

Das ist eine Armee, die Angriffe auf das Internet unternimmt,

um bestimmte Ziele zu attackieren.

Jetzt wurde festgestellt, dass diese „ Cyberarmee“

Werbung für eine türkische Internet-Firma macht.

Die Hacker die sich „Löwensoldaten“ nennen,

haben unter anderem den Flughafen Wien und das Parlament angegriffen.

Hacker sind Menschen, die in Computer-Systeme eindringen.

Auch das Verteidigungs- und Außen-Ministerium

wurde von den Hackern angegriffen.

Außerdem haben die Hacker eine Handels-Hochschule

in Oberösterreich und die Feuerwehr

in einem Ort in der Steiermark angegriffen.

Die Hacker hinterlassen auf den Computern die sie angreifen,

eine elektronische Visitenkarte.

Auf dieser Visitenkarten findet man den Namen vom

Computer-Programm, dass bei dem Hacker-Angriff verwendet wurde.

Das ist ungewöhnlich, weil niemand absichtlich

seine Visitenkarte hinterlässt,

weil man so erwischt werden kann.

In diesem Fall ist das offenbar die volle Absicht

von dem Computer-Benutzer.

Wenn man die Visitenkarte aufruft,

findet man den Namen Osman „Ozzy“ A.

Das ist ein Internet-Unternehmer aus der Türkei.

Er hat sich ein Haus in Bowling Green

im amerikanischen Bundes-Staat Kentucky gekauft.

Der Sitz von seiner Internet-Firma

befindet sich in einem schlecht erhaltenen

Beton-Gebäude im Bahnhof-Viertel in der Türkei.

Eigentlich bietet Osman A. Webhosting an, was erlaubt ist.

Das heißt, er bietet Speicherplatz für Internetseiten an.

Man kann sich von ihm auch Internetseiten einrichten lassen.

Nebenbei hat er 600 Computer in 150 Ländern angegriffen,

ohne dass die Computer-Besitzer es bemerkt haben.

So hat er diese Computer mit Hilfe der Hacker

unter seine Kontrolle gebracht.

Die mit einem Programm angesteckten Computer schicken dabei

eine Menge sinnloser Emails auf den

angegriffenen Zentral-Computer und legen ihn lahm.